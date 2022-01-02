“Хоть бы сиськи прикрыла”, “Попка – супер”. Королева в отражении зеркала засветила пятую точку

Для видео Королева позировала в черном мини-платье с огромным декольте и обручем “ушки Минни-Маус”.

“Лучший мой подарочек – это ты – Архип Глушко! Желаю, чтобы наши дети радовали нас как можно чаще и реже огорчали! Любви и взаимопонимания! Всех родителей и детей с Новым годом!” – подписала она публикацию, которую в соцсети посмотрели больше 220 тыс. раз.

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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

“А в зеркале, Наташенька, попка – супер”, – написала ksiusha.pak.

“С сыном хоть бы сиськи прикрыла”, – прокомментировала olyaramb0.

“Отражение в зеркале – это нечто”,– отреагировала tornnatali.

Контекст:

Наташа Королева (настоящая фамилия Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. В 1989 году певица переехала в Москву и начала сотрудничать с композитором Игорем Николаевым. В 1992-м они поженились, а в 2001-м – расстались.

С 2001 года Королева начала жить с Сергеем Глушко, известным как стриптизер Тарзан. В 2002 году у них родился сын Архип. Официально пара оформила отношения в августе 2003 года.

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