 

Китайцы высмеяли новогоднее обращение Зеленского

02.01.2022, 15:31, Разное
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Читатели китайского портала “Гуаньча” высмеяли новогоднее видеообращение президента Украины Владимира Зеленского и предложили ему мирно передать страну Владимиру Путину, сообщает портал ИноСМИ.

«Словоблудие неплохого актёра и никакого президента», — высказался один из читателей.

«Ха-ха в жизни не видел более глупого поздравления. Я 10 лет учил русский и ни одного слова не понял. Такой бездарный президент у них», — отметил один из пользователей.

«20 минут полного и непонятного бреда. Ни одной предложенной этим клоуном идеи я не понял, как он стал президентом вообще?» — возмутился комментатор под ником 烏克蘭人忘記問了.

«Лучше бы он объявил о полной передаче страны Владимиру Путину! Вот это настоящий Президент. Он и Си Цзиньпин единственные сильные политики», — подчеркнул 布羅尼斯拉夫·魯賓斯坦.

«Ничего не понял», — поделился мнением 安東·維克托連科.

В Китае неоднократно указывали на провалы президента Зеленского и его команды в деле управления страной. Так, блогер 弗拉季斯拉夫·帕夫洛維奇 на своей странице заявил, что с ужасом наблюдает за коллапсом на Украине. По его словам, в государстве закрывают большое количество хлебопекарен, предприятий металлургии и химии, из-за чего работники остаются без зарплаты и достатка. Это происходит из-за действий нынешнего правительства, которое не понимает механизмов функционирования экономики, убежден он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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