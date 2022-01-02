Детям разрешили оформлять прописку через Госуслуги

С 1 июля дети до 14 лет смогут оформить регистрацию по месту жительства через портал госуслуг, сообщили в пресс-центре МВД России.

На данный момент можно оформить временную регистрацию через портал госуслуг без посещения территориального подразделения МВД России, а «с 1 июля 2022 года соответствующие изменения предусмотрены для (постоянной) регистрации по месту жительства несовершеннолетних граждан, не достигших четырнадцатилетнего возраста», – рассказали ТАСС в пресс-центре.

В МВД добавили, что к 2023 году данная услуга станет доступной для всех россиян во всех регионах страны. До этого времени россиянам старше 14 лет для регистрации по месту жительства придется однократно посещать орган регистрационного учета.

Ранее сообщалось, что правительство в 2022 году расширит список услуг, предоставляемых через портал «Госуслуги», речь идет, в том числе, о пособиях на детей, приеме налоговых деклараций и регистрации прав на недвижимость.