 

В Украину идут дожди и мокрый снег – синоптики

02.01.2022, 14:54, Новости дня
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В северных, центральных и восточных областях в понедельник, 3 января, ожидаются мокрый снег и дождь, ночью в северо-восточной части страны – значительный снег, метель, гололедица на дорогах. На остальной территории страны – местами небольшой дождь. 

Температура ночью – 1–6 °С мороза, в восточной части Украины 9–14 °С мороза, в западных областях 0–5 °С тепла, днем 3–8 °С тепла, в Прикарпатье 10–12 °С тепла.

В Киеве – мокрый снег и дождь, температура ночью 2–4 °С мороза, днем 5–7 °С тепла.

Скриншот: meteo.gov.ua

Во вторник, 4 января, ночью по всей в Украине, а днем в западных областях пройдет небольшой дождь. Ночью в северо-восточной части страны синоптики обещают дождь с мокрым снегом.

Температура ночью и днем 0–5 °С тепла, ночью на северо-востоке до 3 °С мороза, днем в западных и южных областях 4–9 С° тепла. На дорогах местами гололедица.

В Киеве ночью – небольшой дождь, днем – без существенных осадков. Температура ночью и днем 2–4 °С тепла.

Скриншот: meteo.gov.ua
Контекст:

По данным Центральной геофизической обсерватории, за все время метеорологических наблюдений в Киеве в день 3 января самая высокая температура была зафиксирована на отметке 6,1 градусов тепла в 1899 году, а самая низкая – ночью на отметке 27,7 градусов мороза в 1908 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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