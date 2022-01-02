 

Адель купила дом Сильвестра Сталлоне за $58 млн. В сети обнародованы фото недвижимости

02.01.2022, 14:54, Новости дня
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В публикации отмечается, что 33-летняя Адель стала владелицей одного из самых дорогих домов в Лос-Анжелесе. Особняк Сталлоне, который называли “домом, который построил Рокки”, находится в эксклюзивном районе Северный Беверли-Парк. В нем есть 6 спален, 9 ванных комнат, тренажерный зал, сауна, бассейн, кинотеатр, бар, лужайка для гольфа, художественная студия и даже сигарная комната. На территории особняка расположен двухэтажный гостевой дом.

Источники издания назвали покупку дома за  $58 млн “откровенной кражей”.

2 января фото дома, который купила Адель, были опубликованы в Instagram.

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Публикация от WHOOPSEE (@whoopsee.it)

Контекст:

Адель родилась в 1988 году в Лондоне. Певица является лауреатом музыкальных премий “Грэмми”, Brit Awards, American Music Awards и кинопремии “Оскар”. В 2014 году певица была удостоена ордена Британской империи за вклад в развитие культуры и искусства.

Первый за шесть лет альбом Адель, получивший название “30”, вышел 19 ноября 2021 года. В него включены 12 песен.

С 2011-го по 2019 год певица была замужем за бизнесменом Саймоном Конекки. В 2012 году у пары родился сын Анджело Джеймс. В сентябре 2021 года Адель подтвердила, что встречается с 39-летним спортивным агентом Ричем Полом, разместив совместный снимок в Instagram.

Сталлоне родился 6 июля 1946 года в Нью-Йорке. Он снялся более чем в 50 фильмах. Наиболее известные из них – “Рэмбо”, “Неудержимые”, “План побега”. Актер трижды номинировался на престижную американскую кинопремию “Оскар” за главную роль в серии фильмов “Рокки” о боксере Рокки Бальбоа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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