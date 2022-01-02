 

Быков отреагировал на скандал с хоккейной «молодежкой» в Канаде

02.01.2022, 14:38, Новости дня
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Бывший главный тренер сборной РФ по хоккею Вячеслав Быков после снятия «молодежки» по хоккею с рейса из Канады заявил, что наставникам необходимо больше общаться с молодым поколением хоккеистов, разъяснять их роль, кого они представляют, находясь за рубежом.

«Как воспитали, так и получили! С ребятами нужно разговаривать, в том числе разъяснять их роль: кого они представляют, находясь за рубежом. Уважать их: строить доверительные отношения, где самодисциплина стоит на первом месте!», – цитирует спортсмена издание «Чемпионат».

По его словам, работать с молодыми всегда сложно, но главная роль наставников – дать вместе с родителями правильное воспитание молодым хоккеистам. «Мы, взрослые, не можем сваливать эту проблему только лишь на головы молодых. Повторюсь, что посеешь, то и пожнешь!», – сказал Быков.

Хоккеист подчеркнул, что важно не только научить играть в хоккей, необходимо еще обучать спортсменов правильным манерам и поведению на публике.

Напомним, молодежные сборные РФ и Чехии по хоккею были сняты с рейса в Канаде при возвращении домой с чемпионата мира. В случае с российской сборной причиной стали нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым. Сам Зубов заявил, что ситуацию со снятием российских хоккеистов «молодежки» с авиарейса из Калгари во Франкфурт, в СМИ притянули за уши. Менеджер чешской команды Отакар Черный заявил, что хоккеистов сборной Чехии высадили из самолета вместе с россиянами по ошибке.



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