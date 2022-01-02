Жириновский предложил запретить ночные автобусные перевозки

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что партия снова предложит законопроект о запрете ночных перевозок людей автобусами после ДТП с гибелью пассажиров под Рязанью, где погибли шесть человек и 21 пострадал.

«Под Рязанью разбился автобус, пятеро погибли. И опять это ночной автобус. Все случилось примерно в пять часов утра, и, наверняка, водитель заснул или его клонило в сон. Поэтому ЛДПР будет в очередной раз предлагать законопроект о запрете ночных перевозок людей автобусами», – написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в аварии выросло до 21, сообщали в ГИБДД. Три человека, по предварительным данным, в реанимации. Погибли шесть человек.

Напомним, автобус Neoplan ехал «со стороны Москвы в сторону Астрахани». Авария произошла примерно в 5.45 возле населенного пункта Вослебово Скопинского района.