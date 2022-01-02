Лионель Месси заболел коронавирусом
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Форвард французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси заразился коронавирусом, сообщается на сайте клуба.
Также положительные результаты тестов получили испанский вратарь Серхио Рико, испанский защитник Хуан Бернат, а также французский полузащитник Натан Битюмазаля. Отмечается, что игроки соблюдают режим самоизоляции, передает РИА «Новости».
Ранее австралийский актер Хью Джекман сообщил, что заразился коронавирусом, отметив, что проявившиеся у него симптомы заболевания похожи на простуду.
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