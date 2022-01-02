Стоматолог Шегрен рассказала, как решить проблему несвежего дыхания

Стоматолог Карин Шегрен разобрала различные слухи о том, что влияет на свежесть дыхания и объяснила, какие являются мифом. Она также дала несколько советов, которые помогут решить проблему с неприятным запахом.

В 80-90% случаев, несвежее дыхание напрямую связано с бактериями, распространившимися на языке и зубах. Если никак не реагировать на это, бактерии продолжат размножаться все быстрее. Многие производители дорогостоящих продуктов пытаются сыграть на страхе людей перед неприятным запахом из полости рта, однако, лучший способ решения проблемы намного проще. Следует тщательно очищать ротовую полость при помощи простой зубной щетки и нити.

Уничтожить бактерии в полном объеме не получится, но, если прочищать зубы и пространство между ними, можно остановить размножение. Кроме того, это способствует улучшению кровообращения во рту. Для того, чтобы избавить язык от налета, рекомендуется применять специальный скребок. По словам Шегрен, некоторые пациенты пренебрегают чисткой зубов, что крайне сильно и негативно сказывается не только на здоровье, но и вызывает неприятный запах. Если бесконечно наполнять рот все новыми остатками пищи, при этом не избавляясь от старых, разумеется, начинает источаться кислый запах.

Стоматолог также высказалась по поводу пяти распространенных в обществе объяснений несвежего дыхания. Самым частым из них оказалось, что негативное влияние оказывает чеснок. Это правда, но только от части. Запах чеснока не имеет отношения к бактериям в полости рта. Он вызван веществами, которые из чеснока попадают в кровь, а затем выходят через легкие. Легкие человека выполняют несколько функций и одна из них: роль «форточки» для проветривания, что особенно ярко выражается в случае с чесноком. Однако, его запах пропадает достаточно быстро, нужно лишь подождать несколько часов.



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Следующее утверждение гласило, что помогают ополаскиватель и жвачка. Это правда, но есть один весомый нюанс. Они действуют исключительно в краткосрочный период. Цинк имеет свойство связывать вещества, источающие плохой запах, а хлоргексидин, в свою очередь, обладает антибактериальным свойством. В связи с этим, если жевать специальную жвачку или активно пользоваться ополаскивателем, можно достичь быстрого эффекта. В моменты, когда нужно срочно избавиться от запаха, способ очень помогает.



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Это также оказывает влияние на слюноотделение и ускоряет данный процесс. Однако, основная проблема никуда не исчезнет, потому что между жевательными зубами сохранятся портящиеся бактерии. Шегрен отметила, что, чем дольше они будут там пребывать в комфортных условиях, тем труднее от них будет избавиться.

Если остатки еды остаются во рту настолько долго, что даже возникает зубной камень, то не избежать приема у стоматолога, так как только профессионал в этом случае сможет помочь.

Третье, что прокомментировала Шегрен, то, что на запах изо рта воздействуют диеты. Оказалось, что это абсолютная правда. Во время попыток человека похудеть при помощи диеты, организм сильно иссушается, что плохо влияет на отделение слюны. По этой причине риск, что остатки еды останутся во рту и начнут распространение плохо пахнущих бактерий, значительно возрастает. Помимо этого, из-за диет люди устают быстрее привычного, а если еще и мало двигаться, становится хуже и кровообращение, что тоже оказывает негативный эффект на слюну. Специалист также пояснила необычный факт, что если человек придерживается, к приему, кетогенной диеты, организм спустя определенное время начинает сжигать жиры, вместо углеводов. Это нужно, чтобы добывать и восполнять энергию. Тело начинает воспроизводить ацетон, из-за чего дыхание, в последствии, приобретает запах жидкости для снятия лака.

Частично правдивым оказалось и утверждение о том, что вредит кофе с молоком. Напиток способен и нейтрализовать запах изо рта. Одним людям нравится его аромат, другим нет. Сам по себе кофе приводит к иссушению ротовой полости и способствует выведению из организма жидкости. Таким образом, недостаток слюны и сухость позволяют бактериям спокойно располагаться во рту. Если в кофе еще и добавить молоко, дыхание становится еще более неприятным, так как высохшие элементы кофе связываются с молоком и образовывают налет.



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Последнее убеждение является ложным и гласит оно, что спиртное уничтожает плохой запах. Наоборот, алкоголь только выводит из тела жидкость, вызывая сухость. Это делает запах только сильнее. Кроме того, из-за спиртосодержащих продуктов во рту нарушается распределение между плохими и хорошими бактериями.

Источник: inosmi.ru