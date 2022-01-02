 

В Нью-Йорке принял присягу новый мэр

02.01.2022, 14:09, Новости дня
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“С Новым годом, Нью-Йорк! Я так взволнован будущим величайшего города в мире и рад быть вашим мэром”, – написал Адамс, ставший 110-м мэром Нью-Йорка. 

Happy New Year, New York! I’m so excited about the future of the greatest City in the world, and humbled to be your Mayor.

Tonight, let’s (safely!) celebrate. Tomorrow the work begins! pic.twitter.com/OdAYQzxn4W

— Eric Adams (@ericadamsfornyc) January 1, 2022

Адамс принял присягу не в Королевском театре в Бруклине, как предполагалось, а на Таймс-сквер из-за пандемии и чтобы выразить уважение к избирателям, пишет New York Times. Присягу он принимал на семейной Библии, которую держал его сын Джордан Коулман. В руках у нового мэра была фотография его умершей в 2020 году матери.

Фото: EPA

Сойдя со сцены, Адамс провозгласил: “Нью-Йорк вернулся”.

Адамсу 61 год. Он был четвертым ребенком из шести в семье мясника и домработницы. Более 20 лет работал в полиции, был сенатором в законодательном органе штата и главой округа Бруклин. Он победил на выборах главы города в начале ноября 2021 года и стал вторым подряд градоначальником-демократом после Билла де Блазио, а также вторым мэром – афроамериканцем в истории Нью-Йорка.

Контекст:

Мэр Нью-Йорка – глава исполнительной ветви власти правительства города, избирается на четыре года не более двух сроков подряд. Мэр руководит городскими службами, полицией, противопожарной службой, муниципальной собственностью, большинством муниципальных организаций и контролирует соблюдение всех законов города и штата в Нью-Йорке.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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