Названы необычные способы избавления от елки после праздников

После новогодних праздников настанет пора убирать елку, чтобы не засыпать пол в квартире и подъезде иголками, необходимо следовать некоторым рекомендациям.

Вокруг елки перед тем, как готовиться ее выносить, нужно расстелить простыню или целлофан. Это поможет минимизировать беспорядок и максимально быстро и просто удалить хвою и опилки. Затем можно приступать к уборке игрушек и мишуры, передает ТАСС.

Если елка маленького размера, то ее можно целиком запаковать в мусорный пакет или уложить на простыню, замотать в ткань и закрепить веревкой или скотчем, а затем вынести.

Если дерево большое, то сначала следует спилить ветки. Делать это нужно как можно ближе к стволу. Ветки сложить в мусорные пакеты и выносить вместе со стволом. Оставшиеся на полу иголки можно собрать скотчем или пропылесосить.

Вместо того, чтобы отнести елку в мусорный контейнер, лучше выбрать полезные способы их утилизации. В некоторых городах по окончании новогодних праздников волонтеры организуют сбор и переработку использованных елей. Елочную щепу используют в составе удобрений, как альтернативное топливо для котельных и даже в качестве корма и подстилки для некоторых животных.

Ранее в МЧС перечисляли правила безопасности при установке елки.