Доктор рассказала о продуктах, провоцирующих панкреатит

Доктор Анна Сафронова пояснила о продуктах, которые опасны для поджелудочной железы. Специалист напомнила, что употребление полуфабрикатов может провоцировать панкреатит.

Болезнь чаще всего диагностируют у людей в возрасте 30-40 лет, но она появляется и у подростков. Статистические данные последних лет неутешительны, панкреатит устанавливают в 2-3 раза чаще. Фактором возрастания болезни оказался стремительный образ жизни и несбалансированный рацион. К воспалительным процессам поджелудочной железы может приводить неконтролируемое употребление жирной еды. К такой относят соус, майонез, орехи, чипсы. Эксперт напоминает, что опасны и быстрые углеводы – полуфабрикаты, сладости, газировки и сахар.

Панкреатит – воспаление поджелудочной железы. При этом возникает самопереваривание, что случается из-за активизирования ферментов внутри железы. Выражается тяжестью в животе, тошнотой, нарушением стула, вздутием, болями в верхних отделах и правом подреберье.

Заболевание проходит длительно, может протекать с обострениями, которые приводят к морфологическим преобразованиям и понижениям функции поджелудочной железы. Но перемены в образе жизни и терапия могут приостанавливать необратимый процесс. Чтобы поставить диагноз доктор должен посмотреть в крови содержание ферментов поджелудочной железы. Во время диагностики видно, что уровень фермента амилазы сильно поднимается, но при хроническом течении показатели амилазы остаются в норме. В таком случает необходимо исследовать уровень липазы в крови.

К рискам развития болезни отнесли лишний вес, дисбаланс питания, злоупотребление алкоголем, курение. Контролировать состояние поджелудочной железы нужно людям, имеющим желчнокаменную болезнь и людям, которые перенесли операции. Так как панкреатит легко перепутать с другими болезнями, то нельзя лечиться самостоятельно. При таком сложном заболевании пищеварительной системы правильная диагностика – 50% успеха в лечении.

Источник: iz.ru