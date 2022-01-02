“Возможно все”. Кузин оценил вероятность введения локдауна в Украине

“Сейчас ни в одной области Украины нет такой ситуации, чтобы был открытый или скрытый эпидемический процесс. Однако мы видим, что даже на фоне “красного” уровня эпидемической опасности на уровне областей очень многое зависит от местных органов власти. Сейчас о локдауне речь не идет, но потенциально в зависимости от развития ситуации возможно все”, – сказал Кузин.

Замминистра здравоохранения отметил, что штамм коронавируса “Омикрон” может приводить к непредсказуемым последствиям. В Минздраве, по словам Кузина, ожидают, что из-за распространения этого штамма во второй половине января 2022 года в Украине начнется рост заболеваемости COVID-19, а ухудшение эпидемической ситуации достигнет пика в середине февраля.

“Мы понимаем, что “Омикрон” может приводить к непредсказуемым последствиям. Спрогнозировать окончательно, какое количество больных будет фиксироваться, какова будет нагрузка и нет возможности, но локдаунов пока не ожидаем”, – добавил он.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине с начала эпидемии подтвердили более 3,67 млн случаев COVID-19, умерло почти 96,2 тыс. человек. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. 13 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что в Украине уровень заболеваемости COVID-19 снижается пять недель подряд.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 марта 2022 года. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. С 30 декабря все регионы находятся в “желтой” зоне.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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