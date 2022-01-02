 

Володин призвал Европарламент осудить Украину за поощрение национализма

02.01.2022, 12:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В первый день 2022 года в центре Киева состоялся митинг националистов. Они прошлись по улицам украинской столицы с портретами Степана Бандеры и горящими факелами. В митинге приняли участие несколько сотен человек, задержаний не было, сообщает RT.

Израиль осудил шествие бандеровцев на Украине, и российский политик Вячеслав Володин понимает почему. По словам председателя Госдумы, Незалежная превращается в государство, в основе которого лежит националистическая идеология. Однако она, как отметил спикер, не может быть направлена против одних и быть за других. “Она направлена против всего человечества”, – написал политик в своем телеграм-канале.

Володин считает, что проявление нацизма и прославление тех, кто поддерживал эту идеологию, недопустимо в современном мире. Политик напомнил: такие люди, как Бандера, организовывали зверства, были пособниками фашистов, сжигали деревни дотла, убивали детей и стариков.

“Происходящее на Украине должно быть осуждено Европарламентом, ПАСЕ и ПА ОБСЕ. За поощрение национализма необходимо спрашивать с ее руководства”, – сказал председатель Госдумы.

По мнению Вячеслава Володина, важно не допустить возрождение национализма, делать для этого все – например, вводить санкции. Также необходимо призвать к ответу тех, кто поддерживает такую политику на Украине и делает вид, что не замечает ее, считает спикер ГД.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12 / В Кремле оценили возможность закрытия регионов из-за пандемии

11.11 / Жириновский назвал сроки объединения России и Белоруссии

16.10 / Автоэксперт напомнил о необходимости замены масла перед зимой

24.11 / Россиян призвали отказаться от важной новогодней традиции

15.07 / Пригожин назвал причину вражды с отцом Жанны Фриске

21.09 / На крыше дома в Петербурге нашли останки ребенка

11.07 / Медики назвали популярный продукт, способный защитить от “тихого убийцы”

04.03 / Мнение: Пресечь и запретить

02.02 / Медики назвали 5 факторов, разрушающих печень

01.08 / Участник Ironman поблагодарил Путина за приглашение на “железную” гонку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика