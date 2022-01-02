Якутский скульптор слепил самого большого в мире снеговика из навоза

Якутский умелец Михаил Боппосов представил жителям села Знаменское свою новую работу в честь наступившего 2022 года. Как и для большинства скульптур мастера, материалом для изготовления 9-метрового снеговика послужил коровий навоз, предоставленный местным животноводческим хозяйством.

В постройке снеговика участвовало 30 местных жителей. Творение якутского мастера побило мировой рекорд, на полтора метра превысив созданного в 2008 году снеговика из навоза, выставленного в музее современного искусства MoMa в Нью-Йорке. По словам скульптора, благодаря низким температурам снеговик простоит как минимум до середины мая, поэтому жители села смогут любоваться им в том числе и на майских праздниках.

«Мы очень рады, что наше село попадёт в Книгу рекордов Гиннесса. Тут вчера были представители их комитета, всё замерили и освидетельствовали. Детям снеговик очень нравится: они по нему лазают, играют, а неиспользованными остатками материала играют в снежки. Мне самому один такой снежок в лицо прилетел. Было немного обидно, но вместе с тем и весело. Новый Год же, в конце-то концов!» – поделился впечатлениями житель села Знаменское Максим Махов.

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