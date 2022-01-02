 

Дилеры назвали лучшее время для покупки авто в 2022 году

02.01.2022, 12:48, Разное
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Дилеры назвали лучшее время для покупки авто в 2022 году. По их словам, следует постоянно мониторить рынок, чтобы выбрать более подходящий период.
Автоэксперты предупреждают, что дефицит транспортных средств останется и в нынешнем году. Учитывая это, следует планировать покупку машины заранее. По оценкам экспертов, в первой половине 2022-го стоимость автомобилей вырастет на 3-5%, по сравнению с прежними ценниками. Пик придется на второй квартал календарного периода, поэтому покупать ТС лучше в течение первых трех месяцев нового года.

Аналитики прогнозируют сохранение перебоев с поставками микрочипов, с середины текущего года может появиться новая проблема – сбои в производстве алюминия и магния. Все вместе негативно отразится на ситуации на отечественном автомобильном рынке, что следует учитывать при планировании покупки машины.

Источник: car.ru



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