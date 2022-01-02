 

Оккупанты на Донбассе продолжают полностью блокировать пять из семи КПВВ – МВД Украины

02.01.2022, 12:40, Новости дня
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Отмечается, что в соответствии с решением командующего операцией Объединенных сил, с украинской стороны все КПВВ открыты для пропуска через линию разграничения ежедневно с 8.00 до 16.00.

Но ежедневно пропуск через линию разграничения происходит только в КПВВ “Станица Луганская”. За неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 6553 человека, а на контролируемую правительством территорию – 5512 человек.

В районе КПВВ “Новотроицкое” боевики пропускают только отдельных граждан дважды в неделю – в понедельник и пятницу. В эти дни на временно оккупированную часть Донецкой области проехали 424 человека и 84 транспортных средства, в обратную сторону – 292 человека и 72 транспортных средства.

Также сообщается, что через КПВВ “Счастье” проехали три грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для населения временно оккупированной территории Украины доставлены строительные материалы, товары медицинского назначения и компьютерная техника общим весом более 28 тонн.

В МВД также напомнили, что Кабмин 29 декабря смягчил требования для лиц, выезжающих с временно оккупированной территории через КПВВ – теперь им не нужно проходить обязательную самоизоляцию и устанавливать мобильное приложение “Вдома”.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Российские оккупационные войска с апреля 2021 года полностью блокировали дорожные коридоры через КПВВ “Счастье”, “Золотое”, “Гнутово”, “Майорское” и “Марьинка”. Из семи КПВВ на Донбассе работают только “Станица Луганская” и “Новотроицкое”.

Главарь группировки “ЛНР” Леонид Пасечник 10 октября подписал “указ”, ужесточающий правила пересечения КПВВ “Станица Луганская”. Жители ОРЛО могут выехать на подконтрольную правительству Украины территорию только по спискам – для лечения, обучения, при необходимости постоянного ухода за близким родственником и в связи с погребением родственника.

Спецпредставитель Евросоюза по правам человека Имон Гилмор в интервью, которое вышло 29 октября, призывал открыть все КПВВ на Донбассе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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