В Кейптауне горит здание парламента ЮАР

Представитель городской службы спасения сказал корреспондентам агентства, что пожар начался утром, и сейчас не контролируется, горит крыша и само здание. В стенах появились трещины.

#UPDATE Major fire breaks out in South African parliament building, Cape Town, flames and huge column of smoke seen

“The roof has caught fire and the National Assembly building is also on fire,” spokesman for emergency services says https://t.co/g5AnqsDC96 pic.twitter.com/a83AUTU9u8

Видео пожара публикуют очевидцы в соцсетях.

Fire at Parliament in Cape Town. Fire marshals now on the scene. @PresidencyZA pic.twitter.com/GQYHxcYk40

Причина возгорания пока неизвестна, его тушат десятки пожарных, отмечает ВВС и обращает внимание, что пожар начался через несколько часов после прощания с лауреатом Нобелевской премии мира, борцом против апартеида, архиепископом Англиканской церкви Десмондом Туту – оно прошло в соборе Святого Георгия, расположенном неподалеку от парламента.

Newzroom Afrika отмечает, что крыша одной из секций здания парламента уже обрушилась. О пострадавших не сообщается.

* DEVELOPING * The City of Cape Town says the roof of the office section of Parliament has collapsed following a fire. 60 firefighters are trying to contain the blaze.

Tune into #Newzroom405 for rolling coverage. pic.twitter.com/6lsbhLmXjP

