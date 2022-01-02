 

Кэти Перри выступила в платье из жестяных банок и открывашек. В сеть попало фото, как она наливает пиво из бюстгальтера

02.01.2022, 12:40, Новости дня
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Огромная жестяная пивная банка также стала реквизитом на сцене.

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Публикация от KATY PERRY (@katyperry)

30 декабря на странице фан-аккаунта певицы в Instagram было обнародовано фото, как 37-летняя Пэрри на сцене наливает пиво в стеклянный пивной бокал из своего бюстгальтера.

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Публикация от KATHERYN HUDSON (@katys_nugget)

Контекст:

Кэти Перри родилась 25 октября 1984 года в Санта-Барбаре, США. Она стала популярна во всем мире после выхода сингла I Kissed a Girl и альбома One of the Boys в 2008 году. Перри является обладательницей многочисленных наград, в том числе, она 13 раз была номинирована на премию “Грэмми”.

Пэрри состоит в отношениях с американским актером Орландо Блумом, с которым познакомилась на церемонии “Золотой глобус” в 2016 годую. В конце 2019 года Перри и Блум сообщили о помолвке, а 6 марта 2020 года Перри объявила о беременности.

Из-за эпидемии коронавируса пара отменила церемонию бракосочетания, которая должна была пройти летом в Японии. 26 августа Блум и Перри стали родителями – они назвали дочь Дейзи Дав.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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