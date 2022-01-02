Дочь Киркорова удивила его необычным пожеланием

Дочь Филиппа Киркорова очень удивила его достаточно необычным пожеланием на новый год. Об этом он даже пояснил подписчикам на своей странице в Instagram.

По словам исполнителя, он праздновал в своем загородном доме вместе с друзьями и семьей. Он даже устроил целую шоу программу, в которую входило катание на хаски. Помимо этого, король эстрады организовал костюмированное выступление со снеговиками, Дедом Морозом и Снегурочкой. В какой-то момент дочь Алла решила подарить ему открытку с нарисованной елкой, которую сделала своими руками. Внутри нее она написала, что поздравляет с новым 2022-м годом.

Наследница пожелала Киркорову счастья, здоровья, позитивного настроения, множества новых песен и отличных друзей, любви, а также, побывать в Японии. Артист был тронут и приятно удивлен полученным подарком. Все гости, присутствовавшие на празднике, стали умиляться и посчитали открытку трогательной.