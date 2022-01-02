Верещук рассказала, кто предложил ей стать министром реинтеграции

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02.01.2022, 11:56, Новости дня
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Журналисты отметили, что политик готова была возглавить Министерство обороны, но вскоре стало известно, что ей предложили другое кресло. У нее спросили, как это произошло. 

“Дайте я вспомню, кто мне первый предложил. Давид Арахамия, глава нашей фракции, мы с ним общались. Я депутат Верховной Рады, являюсь членом фракции “Слуга народа” в парламенте, Верховной Раде (до назначения министром, – “ГОРДОН”), мы беседовали с Давидом, потому что он присутствует в комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки… Давид Арахамия предложил и объяснил, почему сейчас должность министра реинтеграции более оптимальна и эффективна, чем, например, министр обороны, куда я действительно намеревалась”, – рассказала Верещук. 

После этого, по ее словам, у нее были разговоры с премьером и с президентом. На уточнение, был ли такой разговор с главой Офиса президента Андреем Ермаком, Верещук сказала, что общалась с ним уже после назначения. 

На вопрос, сколько времени, по ее оценке, понадобится на реинтеграцию оккупированных территорий, Верещук отметила, что надо разделять деоккупацию, которой занимаются военные и президент, и реинтеграцию.

“Я утверждаю, что у нас реинтеграция здесь и сейчас, наша человекоцентричная политика… Все желающие вернуться должны получить такую возможность. Все, кто хотят, чтобы их дети учились в украинских вузах, а затем работали в Украине, у них должна быть такая возможность. Они должны понимать, какие есть центры и где они действуют. Они должны понимать, куда они могут приехать и кто их здесь встретит, кто им поможет с сопровождением, в том числе и административным. Таких людей очень много”, – пояснила министр. 

Контекст:

Верещук возглавила Минреинтеграции 4 ноября, его предыдущий глава Алексей Резников стал министром обороны.

Поясняя кадровые решения властей, Арахамия заявил, в частности, что “женщина – министр обороны сейчас не будет воспринята обществом”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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