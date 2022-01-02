 

Пожар в Колорадо разрушил почти 1 тыс. домов, три человека пропали и, вероятно, погибли

02.01.2022, 11:56, Новости дня
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Об этом пресс-секретарь управления по чрезвычайным ситуациям округа Боулдер Дженнифер Черчилль сообщила вечером 1 января, пишет The Colorado Sun. 

Ранее шериф Джо Пелл и губернатор штата Джаред Полис говорили, что никто в результате пожаров не погиб и называли это чудом. Но Черчиль сказала, что речь идет о досадной ошибке – три человека пропали без вести, и вероятно, погибли. 

По словам Черчилль, те не были проинформированы должным образом. 

Шериф сказал, что найти пропавших живыми маловероятно, к поискам их останков привлекут служебных собак, сообщает ВВС. 

Лесной пожар в округе Боулдер начался в сухих условиях, площадь возгорания составила порядка 6 тыс. акров (более 2,4 тыс. га), его смогли взять под контроль частично благодаря снегопаду, отмечает ВВС. После пожара в округе выпало до 25 см снега, что затрудняет поиски пропавших. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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