Астроном оценил вероятность столкновения Земли и астероида Апофис

Астероид Апофис пролетит весной 2029 года в районе орбиты геостационарных спутников, но с Землей он не столкнется, сообщил сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института имени П.К.Штернберга Денис Денисенко.

«Ни в 2029, ни в 2036 году он с планетой точно не столкнется», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление эксперта в интервью телеканалу «Звезда».

Астроном рассказал, что небесное тело открыли в 2004 году и уже тогда исключили возможность его падения на Землю. Данные о разрушительных последствиях падения астероида эксперт попросил считать проективным сценарием.

«…Потенциальный – значит, что когда-то, возможно, может быть, когда-нибудь он столкнется с Землей, но не в этой жизни, что называется. В XXI веке его столкновение с нашей планетой исключено», – заключил специалист.

Ранее сообщалось, что ВНИИ ГОЧС (входит в структуру МЧС) предупредил о приближении к Земле весной 2029 года опасного астероида Апофис, который весит около 30 тонн.

В субботу сообщалось, что сразу два астероида летят к Земле. Одно из небесных тел – астероид 2013 YD48 – размером с Биг-Бен, второе – астероид 7482 YD48 – вдвое больше Эмпайр-стейт-билдинг.