Подъезд жилого дома в Люберцах затопило кипятком

В одной из многоэтажек в Люберцах затопило кипятком 11 этажей, видео инцидента появилось в соцсетях.

На кадрах, опубликованных RT, видно, как горячая вода сильным потоком льется с этажа на этаж, а все пространство заполнено водяным паром, передает РИА «Новости».

Очевидцы сообщают, что в подъезде остановились лифты, а люди боятся выходить из квартир. Позже стало известно, что ЧП оперативно ликвидировали сотрудники коммунальных служб.

В конце ноября стало известно, что потоп случился в Большом театре. Система пожаротушения сработала на Новой сцене Большого театра, на сцене в результате инцидента оказалось большое количество воды.