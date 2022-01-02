В РФ выявили минимальное с сентября число случаев заражения COVID

В РФ за сутки число зараженных коронавирусом стало больше на 18 233, всего инфицировано сейчас 10 537 966, сообщили 2 января в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост составил 0,17%, передает ТАСС.

Скончались за сутки 811 человек, что на 36 случаев меньше, чем днем ранее. Условная летальность возросла до уровня 2,95%.

Выздоровели после коронавируса 26 976 человек за сутки, всего же вылечились 9 524 039 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 90,4% от общего числа зараженных.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в РФ 2 января составил 0,89.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.