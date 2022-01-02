Ида Галич подарила себе квартиру в центре Москвы

Ида Галич поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram радостной новостью. На новый год она решила подарить себе квартиру в центре Москвы.

Телеведущая выложила видеоролик, снятый в новом жилище. Она сняла, как радостно танцует и осматривается в новой квартире. Поклонники посчитали данную публикацию очень трогательной. Под видео Галич написала эмоциональное поздравление для самой себя.

По словам блогера, она была «очень хорошей девочкой» в 2021 году. Галич хочет, чтобы новая квартира в отличном районе столицы постоянно напоминала о том, какая она молодец. Она также отметила, что в новом месте не будет былых воспоминаний. Зато появится бар, эстетичные бокалы, кабинет, в котором можно разместить все трофеи с КВН и повесить наиболее удачные обложки журналов. Теперь будет и достаточно места, чтобы разложить все наряды.

Галич заявила, что каждый раз, когда хотя бы один человек посмеет внушить ей, что он ничего не заслужила, будет запирать себя в этом кабинете с множеством наград и достижений. В заключение знаменитость написала, что готова принимать поздравления. Читатели микроблога разделили радость ведущей и стали писать в комментариях множество приятных слов и поздравлений.

Источник: www.instagram.com