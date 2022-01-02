Эксперты рассказали, как нельзя заряжать смартфон

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02.01.2022, 11:20, Разное
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Эксперты рассказали пользователям, как нельзя заряжать смартфон. Они назвали самые распространенные ошибки, которые часто совершаются.
Нельзя класть телефон, который заряжается, под подушку. Перегрев представляет собой большую опасность для аккумулятора. Некоторые юзеры имеют такую привычку, поскольку боятся не услышать будильник.

На зарядке оставлять телефон не ночь можно, современные аккумуляторы полностью к этому подготовлены. Однако в процессе пополнения заряда смартфон нагревается. Если он вдобавок будет спрятан под одеяло или же подушку, система охлаждения может не справиться. Если регулярно совершать ошибку, износ батареи наступит быстрее.

Нельзя применять дешевые устройства для зарядки аккумулятора. На качество процесса влияет сам адаптер. Идеальным вариантом является оригинальная зарядка, которая, как правило, идет в комплекте. Можно использовать и другие устройства, но производители должны быть проверенными. К слову, качественные зарядки стоят не менее 500-800 рублей.

Запрещено использовать для зарядки поврежденные провода. Они быстрее перегреваются, к тому же существует риск воспламенения. Отмечается, что человека может ударить током. Если шнур поврежден, то зарядка будет осуществляться медленно.

Во время зарядки не рекомендуется активно пользоваться устройством. Перегрев смартфона отрицательно сказывается на его работоспособности.
Нельзя держать девайс полностью разряженным, поскольку это негативно влияет на работу батареи.

Источник: www.infox.ru



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