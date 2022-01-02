 

Израиль осудил марш в честь дня рождения Бандеры

02.01.2022, 11:12, Новости дня
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“Израиль осуждает националистический марш в честь Бандеры. Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине”, – говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что на марше были проявления антисемитизма. В каком городе это случилось, не уточняется, но, вероятно, имеется в виду столица. 

“Мы требуем расследования антисемитских проявлений, которые имели место во время марша, согласно закону, принятому в 2021 году”, – говорится в сообщении. 

Ізраїль засуджує націоналістичний марш на честь Бандери. Прославлення тих, хто підтримував нацистську ідеологію, оскверняє пам’ять жертв Голокосту в Україні. Ми вимагаємо розслідування антисемітських проявів, які мали місце під час маршу, згідно із законом, прийнятим у 2021 році.

— Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) January 1, 2022

Контекст:

Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ.

В 2015 году парламент Украины одобрил закон о правовом статусе и чествовании памяти участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке. УПА признали организацией, которая боролась за украинскую государственность.

Проведение маршей националистов в день его рождения – традиция во многих городах Украины.

1 января 2022 года в Украине прошло, по данным полиции, 56 массовых мероприятий в честь дня рождения Бандеры, в которых приняли участие около 3,5 тыс. человек. В Киеве прошло факельное шествие, в нем участвовали около 600 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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