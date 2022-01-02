Посол Украины в США о переговорах с РФ: Не может быть компромисса с агрессором для достижения мира

Об этом она заявила в интервью “Радіо Свобода”, которое вышло 1 января.

“Я многое, конечно, не могу раскрыть. Но каждая страна может иметь свою двустороннюю повестку дня. И, безусловно, США имеют такую повестку дня с Россией. Однако еще раз повторю, мы уверены, что все вопросы, касающиеся как Украины, так и европейской безопасности, вопросов, связанных с НАТО, обсуждаются и будут обсуждаться вместе с нами”, – сказала она, отвечая на вопрос о консультациях по требованиям РФ относительно “гарантий безопасности”, которые пройдут в середине января.

Журналистка Инна Кузнецова возразила, что в США, в том числе в Белом доме, есть “сторонники компромиссов” в этом вопросе.

Маркарова ответила, что в США понимают: борьба Украины за свою независимость – это в том числе борьба за ее цивилизационный выбор быть демократической страной.

“Поэтому какие-либо компромиссы с автократическим режимом не приведут (если говорить, что это компромисс) к достижению мира. Не может быть компромисса с агрессором для достижения мира. Поэтому, честно говоря, мы слово компромисс никогда в переговорах не слышали”, – подчеркнула она.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной и готовит вторжение в Украину.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин сказал 21 декабря, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ. 23 декабря он заявил, что в 1990-х годах страны Запада заверяли Москву, что не станут расширять НАТО на восток, но “нагло обманули”. НАТО никогда не давал обещаний не расширяться, парировал Путину Столтенберг.

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно “гарантий безопасности”: 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

30 декабря президент США Джо Байден и Путин провели второй за месяц разговор. В ходе беседы, которая длилась около 50 минут, глава Белого дома предупредил Путина, что США, их союзники и партнеры дадут решительный ответ в случае вторжения РФ в Украину.

По словам Байдена, у него сложилось впечатление, что Путин согласился с тем, что в январе пройдет три раунда переговоров касательно требований России и “не выразил несогласия ни с чем”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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