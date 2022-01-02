Лицо 25-летнего политзаключенного из Мьянмы признано самым красивым на планете

Такхонг обошел 130 тыс. известных людей из 45 стран.

ВИДЕОПэинг Такхон из Мьянмы назван мужчиной с самым красивым лицом на планете на тайм-коде 12.52. Видео: TC Candler / YouTube

Контекст:

В апреле 2021 года Пэинг Такхонг был арестован, а также приговорен к трем годам тюремного заключения и каторжным работам за участие в массовых протестах после военного переворота в Мьянме в феврале 2021 года, сообщает ВВС.

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