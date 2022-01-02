Посол в Берлине прокомментировал прекращение вещания RT DE в Германии

Россия отреагирует на прекращение вещания телеканала RT DE в Германии, речь может идти о последствиях для немецких журналистов, сообщил российский посол в Берлине Сергей Нечаев.

«С российской стороны непременно последует реакция», – сказал дипломат в интервью агентству dpa, передает РИА «Новости».

О каких ответных мерах идет речь, посол уточнять не стал. Он лишь добавил, что существуют различные варианты.

«Мы не хотим конфликта. Мы лишь хотим, чтобы нашему вещателю в Германии предоставлялись те же права и возможности, и он мог спокойно работать», – отметил дипломат.

Отвечая на вопрос, могут ли ответные шаги затронуть работу Deutsche Welle в России, дипломат сказал, что в этом вопросе «нет автоматизма». Он выразил надежду, что власти Германии не будут больше оказывать давление.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация со снятием с сетки вещания телеканала RT DE в Европе требует адекватных зеркальных мер.

Напомним, германский медиарегулятор MABB заставил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из Москвы.

В пресс-службе канала заявили, что действия регулятора неправомерны, а решение будет обжаловано в суде. В MABB считают, что большая часть сотрудников немецкоязычной службы работает в Берлине, поэтому контент должен тоже попадать под юрисдикцию Германии.

Ранее также сообщалось, что медиарегулятор начал расследование в отношении RT по подозрению в нарушении правил вещания на территории Германии.