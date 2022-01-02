 

Собчак показала лицо без фильтров утром 1 января

02.01.2022, 10:58, Новости дня
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Телеведущая Ксения Собчак утром 1 января показала своим подписчикам в Instagram фото лица без фильтров.

На опухшем лице у ведущей остатки макияжа, а сама она находится в постели. Подписчики бурно обсуждали публикацию знаменитости и публиковали свои утренние фото, которые Собчак показывала в сториз.

К Ксении Собчак позже присоединилась и другая телеведущая – Анастасия Ивлеева. Девушка тоже предстала перед подписчиками в Instagram после новогодней ночи и специально не пользовалась фоторедактором, не делала макияж. Это вызвало одобрение у пользователей.

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Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

Подписчики звезд писали, что утром 1 января выглядят точно так же: «Все мы немножко Настя Ивлеева»,«Я не пила, а лицо все равно такое же! Это магия 1 января!», «Такие рожи во всех домах России!», «Ну какова же красота!». 



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