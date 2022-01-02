В МИД оценили возможность признания «Спутника V» ВОЗ

Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания российской вакцины «Спутник V» ВОЗ, но они, скорее, являются лишь успокаивающими, сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«Я вижу что-то обнадеживающее, но в этом, по-моему, явно присутствует и определенный политесс по отношению к РФ – что вот-вот в первом квартале, в первом полугодии («Спутник V» может получить одобрение – прим. ВЗГЛЯД)», – цитирует дипломата РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что сербский Институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» ведет переговоры с Центром им. Гамалеи Минздрава о производстве вакцины «Спутник Лайт» на территории Сербии.