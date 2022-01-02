 

Друг в жене друга – Личное мнение

02.01.2022, 10:38, Разное
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В Инстаграме Курбанчика вчера разыгралась настоящая драма. Читайте сами.


Фото: Соцсети

Я, конечно, не могу и не буду утверждать, что Ксюндель закрутила роман с другом Омарова. Роман — это всё-таки нечто другое. Тут же, как мне кажется, ситуация далека от романтики.

Что же произошло?

В последнее время Бородину часто замечают в компании одного и того же парня:


Фото: Соцсети

Бородач ранее прекрасно проводил время с Курбанчиком. Выглядят лучшими друзьями. И этот же бородач, сжимая в ладони бенгальский огонёк, теперь торгует лицом на празднике Бородиной.


Фото: Соцсети

Значит ли это, что Ксюнделя и таскающегося с ней друга Курбанчика, связывают близкие отношения?

В общем-то, нет.

Однако и удивлена такому не буду. В конце концов, Бородина — обиженная и разведённая теперь женщина и может, если захочет, пригласить на своё лобное место кого ей вздумается. Свободный выбор брошенной женщины.

Лично мне эта ситуация напоминает хрестоматию отношений полусветской тусовки. Обиженная баба в возрасте мстит своему бывшему.

Может ли многократно обиженная мужем во время брака женщина дать его лучшему другу? Конечно, такое — типичная реакция баб, которые не уважают себя.

И мстить, мстить, вспотев ненужным мужу телом, снова мстить. Доказывая, что её не только хоть кто-то хочет, но и мечтая сделать больно своему супругу, косящемуся на декольте молодых девчонок в пельменной.

Не думая при этом, что мужу, в общем-то, давно пофиг, кто там на ней потеет.

Может ли друг сунуть в жену друга, пусть даже бывшую, если должен ему кучу денег? А почему нет? Гад такой, ему деньги деньги отдавать — дай-ка отомщу, а друг он мне вообще-то не очень. И без долга такое бывает — не отказываться ведь, если дают.

Впрочем, мне всё же кажется, что это — буря в стакане воды. Вряд ли в случае с Ксюнделем там дошло до постели.

В новогодней истории только одна деталь заслуживает внимания: Курбан опасается, что Ксения не даст ему видеться с дочерью. И такое вполне может произойти, когда она поймёт, что бывшего мужа не торкают её постельные приключения.

Но это — следующий этап.

Источник: Лена Миро



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