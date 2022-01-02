Ани Лорак не стала опровергать слухи о романе с Лазаревым

В последнее время в социальных сетях стали распространяться слухи о том, что Ани Лорак завела роман с Сергеем Лазаревым. До певицы дошла данная информация, но она не стала ее опровергать.

Артисты знакомы уже очень давно и состоят в хороших отношениях, однако, никто из них ни разу не намекал на наличие романтических отношений. Данная тема была подняла и в новом интервью исполнительницы.

Лорак решила ответить на вопрос о том, есть ли между ней и певцом что-то большее, чем дружба, достаточно неоднозначно. Она заявила, что не собирается ни опровергать, ни подтверждать и хочет, чтобы осталась своего рода интрига. Исполнительница также добавила, что обожает Лазарева.

Источник: radiokp.ru