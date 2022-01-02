 

Ани Лорак не стала опровергать слухи о романе с Лазаревым

02.01.2022, 10:36, Разное
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В последнее время в социальных сетях стали распространяться слухи о том, что Ани Лорак завела роман с Сергеем Лазаревым. До певицы дошла данная информация, но она не стала ее опровергать.
Артисты знакомы уже очень давно и состоят в хороших отношениях, однако, никто из них ни разу не намекал на наличие романтических отношений. Данная тема была подняла и в новом интервью исполнительницы.

Лорак решила ответить на вопрос о том, есть ли между ней и певцом что-то большее, чем дружба, достаточно неоднозначно. Она заявила, что не собирается ни опровергать, ни подтверждать и хочет, чтобы осталась своего рода интрига. Исполнительница также добавила, что обожает Лазарева.

Источник: radiokp.ru



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