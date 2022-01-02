В Украине по случаю дня рождения Бандеры организовали 56 массовых мероприятий, все прошли без нарушений – полиция

Об этом пресс-служба Нацполции Украины сообщила в Facebook.

“Мероприятия в государстве по случаю 113-летия дня рождения Степана Бандеры прошли без нарушений. Участие в них приняли около 3,5 тыс. граждан. Всего в государстве состоялось 56 массовых мероприятий в 20 регионах. Публичный порядок и безопасность граждан обеспечивали полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины”, – сказано в релизе.

В Киеве вчера по случаю дня рождения Бандеры традиционно прошло факельное шествие, в нем приняли участие порядка 600 человек.

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/3037345789853548

Контекст:

Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ.

Проведение маршей националистов в день его рождения – традиция во многих городах Украины.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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