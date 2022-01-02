“Вилял бедрами, как девушка”. Певец-бисексуал Melovin объяснил, зачем пользовался женским туалетом

По словам 24-летнего артиста, за кулисами он постоянно молчал, носил маску и ходил в женский туалет, чтобы никто не понял, что именно он выступает на сцене под маской Жирафа.

“Я выходил в туалет и шагал как девушка, специально, чтобы меня не узнали. Я натягивал рукава, чтобы не было видно моих крашенных ногтей и татуировок, и просто шагал походкой, вилял бедрами и шел в женский туалет. Поэтому победа нашла своего победителя”, – заявил Melovin.

ВИДЕОВидео: Маска. Україна / The Masked Singer Ukraine / YouTube

Melovin добавил, что не менее сложным оказалось обманывать друзей и знакомых, говоря им, что не участвует в шоу “Маска”.

“Мне было тяжело, надо было постоянно держать маску на лице: “Боже, нет, я не участвую в этом шоу” […] Но это была заслуженная победа, потому что, в отличие от других артистов, я действительно молчал. Я молчал в гримерке. А другие артисты ха-ха-ха, гэ-гэ-гэ – смеялись на съемках в гримерках. То есть я уже понимал, кто из артистов где сидит в гримерках. А я шепотом разговаривал”, – объяснил певец.

ВИДЕОВидео: Dorotye / YouTube

Контекст:

Шоу “Маска” является адаптацией американского формата The Masked Singer. Премьера первого сезона шоу состоялась 16 января 2021 года. 10 апреля было объявлено имя победительницы проекта – ею стала украинская певица Злата Огневич.

В новом сезоне звездными детективами проекта были аратист Андрей Данилко, певцы Олег Винник и Dzidzio, певицы Настя Каменских и Оля Полякова. Они угадывали, кто из знаменитостей скрывается под той или иной маской. Победителем второго сезона стал Melovin.

Melovin (настоящее имя – Константин Бочаров) родился в 1997 году в Одессе. В 2017-м певец стал финалистом национального отбора песенного конкурса “Евровидение”.

В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на “Евровидении” в Лиссабоне (Португалия) и занял 17-е место.

В июле 2021 года, выступая на сцене фестиваля Atlas Weekend, Melovin совершил каминг-аут – заявил о своей бисексуальности, поцеловавшись сперва с женщиной, а потом с мужчиной. После этого он поднял флаг ЛГБТ. 3 августа артист признался, что впервые осознал свою сексуальную ориентацию в 2011 году – на тот момент ему было 13 лет.

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