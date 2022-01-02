Названа дата первого в 2022 году выхода в открытый космос россиянами

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02.01.2022, 10:14, Новости дня
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Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров совершат первый в 2022 году выход в открытый космос по российской программе днем 19 января, информирует пресс-служба Роскосмоса.

Главная цель выхода – интеграция узлового модуля «Причал», пристыковавшегося к МКС в ноябре 2021 года. Пребывание в открытом космосе займет шесть с половиной часов.

«Среди основных задач <…> числятся установка поручней между модулями «Наука» и «Причал», проведение демонтажа чехлов экранно-вакуумной теплоизоляции с поручней, подключение кабелей межмодульной связи «Курс-П» и ТВ-кабеля между новыми модулями, а также установка мишеней стыковки и контроля стыковки», – передает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию.

Выход начнется в 15.00. Шкаплеров выйдет в открытый космос в скафандре «Орлан-МКС» под номером 5, а Дубров в «Орлан-МКС» под номером 4.

Ранее сообщалось, что Новый год в космосе впервые встретили сразу десять человек: семь – на борту Международной космической станции и трое – на китайской станции «Тяньгун».



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