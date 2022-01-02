В Китае произошло землетрясение

Китайский сейсмологический центр зафиксировал 2 января землетрясение магнитудой 5,5 в юго-западной провинции Юньнань, говорится в сообщении ведомства.

Подземные толчки зарегистрированы в городе Лицзян, а эпицентр находится на территории уезда Нинлан, очаг залегал на глубине 10 км, передает ТАСС со ссылкой на сейсмологов.

Данных и пострадавших нет, о разрушениях тоже не сообщалось. Отмечается, что в городе проживает более 1,2 млн человек.