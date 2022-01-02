«Накрутила просмотры и сфальсифицировала лайки»: Лукашенко раскритиковал новогоднее обращение Тихановской

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с сотрудниками Белтелерадиокомпании высказал свое недовольство недостаточным количеством просмотров его новогоднего поздравления в YouTube и обвинил экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую в накрутке просмотров и лайков на ее видеообращении к белорусам.

«Почему у Тихановской 400 тысяч просмотров за одну ночь, а у меня 100?! Мое обращение показывали по всем государственным телеканалам, а её где? На каком-то канальчике в YouTube, где у неё 60 тысяч подписчиков. На «Советскую Белоруссию» подписаны миллионы бюджетников. Накрутила просмотры и сфальсифицировала лайки, это я вам как эксперт по борьбе с различными махинациями заявляю. Я за 27 лет многому научился на компьютере», — отметил Лукашенко.

Также главу государства возмутило, что количество зрителей телеверсии его новогоднего обращения отображается на популярном видеохостинге. По словам Лукашенко, видео посмотрели по телевизору как минимум 17 миллионов белорусов и администрация YouTube должна добавить эти просмотры на ролик в течение 48 часов, иначе сервис будет признан экстремистским. Сотрудников Google вызовут на допрос.

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