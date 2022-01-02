Центры и пункты вакцинации закрыты. 1 января в Украине не сделали ни одной прививки от коронавируса

“1 и 2 января пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине закрыты. В другие дни будут работать по обычному расписанию”, – говорится в релизе.

Днем ранее, 31 декабря, в Украине сделали 52 тыс. прививок от коронавируса. С начала кампании по иммунизации в стране провели почти 24,5 млн прививок: первую дозу получили 14,7 млн украинцев, две – более 13,7 млн человек, третью дополнительную дозу ввели 4063 украинцам, третью бустерную дозу получили 5452 человека.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2035119663317795

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса, граждане начали ее получать 16 декабря.

Бустерную (ревакцинальную) дозу советуют вводить в период от 181-го до 270-го дня после завершения основного курса вакцинации. Дополнительную дозу вакцины можно получить через 28 дней после основного курса, рассказывал министр здравоохранения Виктор Ляшко.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—