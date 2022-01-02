 

Ученые развенчали еще один миф о найденном инопланетянине

02.01.2022, 9:40, Новости дня
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Примерно 19 лет назад в пустыне Атакама нашли останки странного существа, которое ученые не умели сразу идентифицировать. Уфологи тут же объявили об инопланетном происхождении организма, хотя к исследованиям их никто не допускал.

Только недавно генетики сумели расшифровать ДНК данного организма. Как оказалось, это самый обыкновенный младенец, у которого, правда, были серьезные генетические отклонения. Именно поэтому его останки имели очень необычный вид.

Исследования проводили ученые из Стэнфордского университета. Его результаты опубликованы в журнале Genome Research. Напомним, что речь идет о скелете, длина которого составляет всего 15,5 см. Также в данном организме десять пар ребер.



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