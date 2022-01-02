Китайские ученые считают, что высоковольтные линии влияют на магнитное поле планеты

Данное предположение пока не получило достаточно подтверждений, что считаться научным фактом. Однако китайские ученые всерьез полагают, что многочисленные высоковольтные линии могут оказывать влияние на магнитное поле Земли.

К такому выводу специалисты пришли, изучая причины и следствия сбоев в работе спутниковой связи, в том числе системы глобального позиционирования GPS.

Ранее ученые много внимания уделяли только влиянию высоковольтных ЛЭП на здоровье людей. Всех, главным образом, интересовал вопрос, как близко от проводов может постоянно находиться человек. Однако в последнее время Китай многократно увеличил количество генерируемой электроэнергии, что действительно может привести к каким-то негативным последствиям.