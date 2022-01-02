 

Китайские ученые считают, что высоковольтные линии влияют на магнитное поле планеты

02.01.2022, 9:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Данное предположение пока не получило достаточно подтверждений, что считаться научным фактом. Однако китайские ученые всерьез полагают, что многочисленные высоковольтные линии могут оказывать влияние на магнитное поле Земли.

К такому выводу специалисты пришли, изучая причины и следствия сбоев в работе спутниковой связи, в том числе системы глобального позиционирования GPS.

Ранее ученые много внимания уделяли только влиянию высоковольтных ЛЭП на здоровье людей. Всех, главным образом, интересовал вопрос, как близко от проводов может постоянно находиться человек. Однако в последнее время Китай многократно увеличил количество генерируемой электроэнергии, что действительно может привести к каким-то негативным последствиям.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / Трехдневное голосование как ноу-хау для фальсификаций

02.12 / Гинцбург допустил кратное снижение концентрации «Спутника V» для детей

03.12 / “И попа красивая, и грудь”. Никитюк показала тело в микробикини

04.07 / Moet Hennessy согласилась называть в России шампанское “игристым вином”

03.08 / Газпром остановил закачку газа в подземные хранилища Европы

11.12 / В КНР представили самолет, который летит в пять раз быстрее звука

21.07 / В РФ отменили обязательные штампы о браке в паспорте

25.04 / SRF – Франция в шоке из-за убийства полицейского, подозревают теракт

14.11 / Разработчики видеоигр предлагают россиянам приобрести контент еще до выхода PS5

07.12 / Синоптики предсказали исчезновение снега и холодов в Британии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика