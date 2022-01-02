 

В здании парламента ЮАР начался пожар

02.01.2022, 9:30, Новости дня
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Возгорание зафиксировано 2 января в здании парламента ЮАР в Кейптауне.

Как сообщают очевидцы, над зданием поднимается густой дым, пишет Agence France-Presse (AFP), передает ТАСС.

«Крыша загорелась, здание Национального собрания (нижняя палата – прим. ВЗГЛЯД) также горит», – рассказали в городских экстренных служб.

В связи с ЧП был отправлен запрос на подкрепление для тушения пожара. Локализовать возгорание пока не удалось. Данных о пострадавших нет, сейчас устанавливаются причины инцидента.  



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