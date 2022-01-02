В здании парламента ЮАР начался пожар

Возгорание зафиксировано 2 января в здании парламента ЮАР в Кейптауне.

Как сообщают очевидцы, над зданием поднимается густой дым, пишет Agence France-Presse (AFP), передает ТАСС.

«Крыша загорелась, здание Национального собрания (нижняя палата – прим. ВЗГЛЯД) также горит», – рассказали в городских экстренных служб.

В связи с ЧП был отправлен запрос на подкрепление для тушения пожара. Локализовать возгорание пока не удалось. Данных о пострадавших нет, сейчас устанавливаются причины инцидента.