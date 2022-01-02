 

Врачи рассказали о правильном восстановлении сна после праздничных выходных

02.01.2022, 9:30, Новости дня
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Невролог-сомнолог Елена Царева посоветовала приучить организм просыпаться в одно и тоже время на каникулах, чтобы избежать бессоницы.

«Можно перекусить, сделать что-то еще – чтобы свет попал на сетчатку, чтобы сигнал по биоритмам пошел. После завтрака можно поспать еще», – цитирует медика РБК.

Также она рекомендовала не находиться в кровати дольше 15 минут.

«Если, например, долго смотреть телевизор, лежа в кровати, то организм поймет, что в кровати можно не спать. И не будет. Даже если бессонница уже есть, этот способ позволяет разбить этот рефлекс «кровать – отсутствие сна», – добавила Царева.

Заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов отметил, что качество отдыха уменьшается, если он длительный. Если говорить о сне, то он становится менее глубоким.

Полуэктов рекомендовал при проявлениях бессонницы незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что ВОЗ включила в перечень проблем с психикой компьютерную игроманию, но специалисты попросили не спешить с самодиагностикой. 



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