Не знаете фамилий правителей-рептилий?

А вот тысячи миллениалов уверены, что наша планета оказалась в лапах ящеров. Правда, в человеческом обличье. Именно они, включая королевскую семью и президентов, правят всем земным шаром.

По данным опроса двух тысяч британцев, проведенного ToppCasinoBonus, миллениалы, то есть люди в возрасте 24-35 лет, наиболее склонны верить в то, что мир контролируется инопланетными рептилиями. Целых 12 % современных молодых гомо сапиенсов, обитающих на Британских островах, на полном серьезе соглашаются с тем, что миром правят ящеры. Дескать, существует так называемый заговор рептилоидов.

Согласно теории, которую пропагандирует Дэвид Айк, бывший ведущий BBC и голкипер «Херефорд Юнайтед», инопланетяне-рептилии, меняющие форму, управляли Землей на протяжении веков. Он утверждает, что сегодняшние правители на самом деле являются «рептилоидными гуманоидами», которые контролируют человеческие общества и манипулируют ими в корыстных целях, то бишь ради собственной выгоды.

69-летний Айк имеет сторонников почти в 50 странах и регулярно читает лекции о своих убеждениях толпам, насчитывающим до 6000 последователей. Однако британцев его возрастной категории (55 лет и старше), примкнувших к сторонникам этой бредовой гипотезы, оказалось всего 2 %.

Среди миленниалов поддерживает теорию заговора рептилоидов больше, чем каждый десятый. Молодые люди даже пытаются обосновать свои взгляды. Так, Энди Ансуорт, 28 лет, из Чешама, расположенного в английском графстве Бакингемшир, заявил, что он открыт для «внешних» идей, пояснив:

«Хотя сейчас это звучит совершенно безумно, когда смотришь на мир, можно простить, что поверил в то, что нами правит кучка инопланетных ящеров. Мир в смятении, а нашим лидерам, кажется, сходит с рук все и вся — Дональд Трамп, Байден, Борис Джонсон… список можно продолжать. Это действительно указывает на то, что происходит что-то странное, и я не против теории, что многие мировые лидеры являются хладнокровными рептилиями».

Наверняка подобные мысли закрадываются не только в головы миленниалов, и лишь здравый смысл не дает большинству людей считать, что они подчиняются ящерам, стремящимся уничтожить все человечество.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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