Названа вероятная причина ДТП с автобусом в Рязанской области

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02.01.2022, 8:45, Новости дня
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Водитель рейсового автобуса, следовавшего в Астрахань, мог врезаться в опору железнодорожного моста, так как уснул.

О вероятной причине сообщил источник РИА «Новости». 

Cообщается, что, по предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. 

«Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением и врезался в опору моста», – передает ТАСС со ссылкой на источник в полиции. 

Отмечается, что в пресс-службе региональной прокуратуры подтвердили данную информацию.

Напомним, в результате ДТП шесть человек погибли и 14 пострадали, сообщало ранее УМВД по Рязанской области.

Автобус Neoplan ехал «со стороны Москвы в сторону Астрахани». Авария произошла примерно в 5.45 возле населенного пункта Вослебово Скопинского района. В автобусе было 49 пассажиров.

На прошлой неделе рейсовый автобус попал в аварию в Новой Москве, перевернувшись после столкновения с легковым автомобилем. 



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