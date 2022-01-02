Названа вероятная причина ДТП с автобусом в Рязанской области

Водитель рейсового автобуса, следовавшего в Астрахань, мог врезаться в опору железнодорожного моста, так как уснул.

О вероятной причине сообщил источник РИА «Новости».

Cообщается, что, по предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

«Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением и врезался в опору моста», – передает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

Отмечается, что в пресс-службе региональной прокуратуры подтвердили данную информацию.

Напомним, в результате ДТП шесть человек погибли и 14 пострадали, сообщало ранее УМВД по Рязанской области.

Автобус Neoplan ехал «со стороны Москвы в сторону Астрахани». Авария произошла примерно в 5.45 возле населенного пункта Вослебово Скопинского района. В автобусе было 49 пассажиров.

На прошлой неделе рейсовый автобус попал в аварию в Новой Москве, перевернувшись после столкновения с легковым автомобилем.