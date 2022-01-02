Названа вероятная причина ДТП с автобусом в Рязанской области
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Водитель рейсового автобуса, следовавшего в Астрахань, мог врезаться в опору железнодорожного моста, так как уснул.
О вероятной причине сообщил источник РИА «Новости».
Cообщается, что, по предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.
«Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением и врезался в опору моста», – передает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.
Отмечается, что в пресс-службе региональной прокуратуры подтвердили данную информацию.
Напомним, в результате ДТП шесть человек погибли и 14 пострадали, сообщало ранее УМВД по Рязанской области.
Автобус Neoplan ехал «со стороны Москвы в сторону Астрахани». Авария произошла примерно в 5.45 возле населенного пункта Вослебово Скопинского района. В автобусе было 49 пассажиров.
На прошлой неделе рейсовый автобус попал в аварию в Новой Москве, перевернувшись после столкновения с легковым автомобилем.
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