Появилось видео с места смертельного ДТП в Рязанской области
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В сети появилась первая видеозапись с места смертельного ДТП, произошедшего утром в Рязанской области.
На кадрах виден разбившийся автобус и работающие на месте аварии спасатели и сотрудники полиции. Видео опубликовано в Telegram-канале «SHOT».
Число пострадавших выросло до 21, сообщили в ГИБДД. Три человека, по предварительным данным, в реанимации, передает РИА «Новости».
Ранее в полиции и прокуратуре региона назвали вероятную причину смертельного ДТП. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса, следовавшего в Астрахань, мог врезаться в опору железнодорожного моста, так как уснул.
«Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением и врезался в опору моста», – сообщали в полиции.
Напомним, в результате ДТП шесть человек погибли. Автобус Neoplan ехал «со стороны Москвы в сторону Астрахани». Авария произошла примерно в 5.45 возле населенного пункта Вослебово Скопинского района.
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