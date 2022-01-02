 

Появилось видео с места смертельного ДТП в Рязанской области

02.01.2022, 8:45, Новости дня
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В сети появилась первая видеозапись с места смертельного ДТП, произошедшего утром в Рязанской области.

На кадрах виден разбившийся автобус и работающие на месте аварии спасатели и сотрудники полиции. Видео опубликовано в Telegram-канале «SHOT».

 

Число пострадавших выросло до 21, сообщили в ГИБДД. Три человека, по предварительным данным, в реанимации, передает РИА «Новости».

Ранее в полиции и прокуратуре региона назвали вероятную причину смертельного ДТП. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса, следовавшего в Астрахань, мог врезаться в опору железнодорожного моста, так как уснул.

«Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением и врезался в опору моста», – сообщали в полиции.

Напомним, в результате ДТП шесть человек погибли. Автобус Neoplan ехал «со стороны Москвы в сторону Астрахани». Авария произошла примерно в 5.45 возле населенного пункта Вослебово Скопинского района. 



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