С 2022 года долговую нагрузку россиян банки начали рассчитывать строже

Российские банки с начала 2022 года применяют более строгий расчет долговой нагрузки населения при выдаче потребительских кредитов, следует из материалов Банка России.

«С 1 января и 1 февраля 2022 года ужесточаются требования к расчету показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН), что приведет к повышению среднего коэффициента риска на 20 процентных пункта и будет способствовать нормализации кредитной активности банков», – передает РИА «Новости» со ссылкой на регулятора.

Эксперты отметили, что теперь кредитные организации не смогут «размывать» платежи на длительный срок.

С 1 февраля среднемесячные платежи по долгосрочным потребительским кредитам будут рассчитываться, исходя из предположения, что задолженность по таким ссудам амортизируется в течение четырех лет, добавили в ЦБ. Ранее этот срок составлял пять лет.

Все это приведет к более строгому расчету нагрузки заемщика. Отмечается, что все же банки смогут кредитовать клиентов по ссудам с более высоким уровнем ПДН, рассказала младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

Ранее сообщалось, что ЦБ предложил ограничить выдачу потребительских кредитов с показателем долговой нагрузки выше 80%, а в дальнейшем может рассмотреть дальнейшее ужесточение.