 

В Интернете появилось вредоносное приложение RedLine Stealer, ворующее пароли

02.01.2022, 8:12, Новости дня
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Эксперты предупреждают интернет-пользователей о появлении в глобальной сети нового вредоносного приложения RedLine Stealer, которое «научилось» воровать пароли.

Пострадавшие использовали браузеры Firefox и Chrome. Однако пока еще в относительной безопасности е, кто ищет контент через Safari.

По словам специалистов, вирусное приложение распространяют под видом бесплатных пиратских копий программ. Попадая на компьютер или другое устройство, вредонос от вашего имени создаст запрос в базу данных SQLite, где хранятся программы. Таким образом, хакеры легко получают доступ ко всем аккаунтам жертвы. Как отмечают эксперт, на сегодня такие взломы отмечены на большинстве популярных браузерах.



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